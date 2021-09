Tennis

Tennis : Gaël Monfils savoure sa victoire à Metz !

Publié le 23 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Dernier Français à Metz, Gaël Monfils s'est imposé, ce jeudi, face à Philipp Kohlschreiber et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Le joueur de 35 ans a fait part de ses sentiments après sa victoire.

Après la défaite de Lucas Pouille, les espoirs français à Metz reposaient sur Gaël Monfils. Pour son entrée en lice, le joueur de 35 ans avait rendez-vous avec Philipp Kohlschreiber, un adversaire qui lui réussit bien. Et le Français n’est pas passé à côté de son match. Classé 20ème à l’ATP, Gaël Monfils a réussi à s’en sortir en deux sets (7/6 6/4). En quart de finale, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Nikoloz Basilashvili et Alejandro Davidovich Fokina.

« J'espère faire une bonne fin de semaine »