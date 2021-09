Tennis

Tennis : Les confidences d'Andy Murray sur son grand retour !

Publié le 21 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Aligné au tournoi de Metz cette semaine, Andy Murray est heureux de son niveau de jeu et espère venir à bout d'Ugo Humbert ce mardi pour son entrée en lice.

Alors qu’il avait pensé à se retirer des courts et prendre sa retraite en raison de douleurs persistantes à la hanche, Andy Murray tente un incroyable come-back. Retombé à la 113ème place mondiale, le joueur britannique a failli créer un énorme exploit lors du dernier US Open. Agé de 34 ans, il avait poussé Stefanos Tsitsipas jusqu’au cinquième set au premier tour avant de lâcher prise. Eliminé la semaine dernière au deuxième tour du Challenger de Rennes, Murray retrouve le circuit principal à Metz.

« Je suis heureux de voir que mon niveau de tennis est toujours là »