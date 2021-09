Tennis

Tennis : Richard Gasquet dévoile son énorme point faible !

Publié le 18 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Richard Gasquet a souvent misé sur son revers pour déborder ses adversaires. Mais selon lui, son service ne lui a pas permis de passer un cap et réaliser encore de meilleurs performances.

À 35 ans, Richard Gasquet a désormais des difficultés pour maintenir un niveau de jeu satisfaisant. Le Français pointe aujourd’hui à la 85ème place mondiale au classement ATP. Défait au 1er tour de l’US Open par Daniil Medvedev, il s’est présenté au Challenger de Rennes cette semaine et a réussi à se qualifier pour les demi-finales.

« Le service m'a handicapé pour battre des énormes joueurs »