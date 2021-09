Tennis

Tennis : La grande annonce de Richard Gasquet sur son avenir !

Publié le 17 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Agé de 35 ans, Richard Gasquet a annoncé qu'il ne prendrait pas sa retraite tant que son classement lui permettra de rentrer directement dans les tableaux de Grand Chelem.

Agé de 35 ans, Richard Gasquet est au crépuscule de sa carrière. Mais à l’instar de Jo-Wilfried Tsonga ou encore de Gilles Simon, le Biterrois repousse l’échéance. Retombé à la 85ème place mondial, le Français a pris la décision de disputer, cette semaine, un Challenger afin de récolter de précieux points, qui pourraient lui permettre d’intégrer directement le prochain tableau de l’Open d’Australie. Gasquet a d’ailleurs battu, ce vendredi, le Russe Roman Safiullin en demi-finale du tournoi de Rennes (7/6 7/5) pour se qualifier pour les demi-finales.

« Tant que je peux jouer quatre tournois du Grand Chelem par an, je continuerai »