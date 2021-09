Tennis

Tennis : Le constat de Rafael Nadal sur ses performances !

Publié le 15 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Après une saison 2021 plutôt terne, Rafael Nadal souhaite se remobiliser. L'Espagnol tire avec philosophie les enseignements de ses échecs.

Quand on a connu 20 victoires en Grand Chelem et une médaille d’or olympique, finir une saison avec seulement un Master 1000 (à Hambourg) apparaît comme vraiment décevant, même à 35 ans. Rafael Nadal a expérimenté cela après ses défaites face à Stefanos Tsitsipas à l’Open d’Australie puis à Novak Djokovic à Roland-Garros. L’Espagnol a ensuite déclaré forfait pour les Jeux Olympiques, Wimbledon et l’US Open. Il a donc fini la saison vierge de tout Grand Chelem pour la première fois depuis 2016. La fin d’une ère ?

Nadal philosophe sur sa saison