Tennis

Tennis : Le message fort de Djokovic sur la nouvelle génération !

Publié le 13 septembre 2021 à 15h35 par T.M.

Après avoir dominé la planète tennis pendant de longues années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic baissent petit à petit de rythme. Le Serbe est d’ailleurs conscient de la menace qui est déjà là avec la nouvelle génération.

Finalement, Novak Djokovic restera à 20 titres du Grand Chelem, comme Rafael Nadal et Roger Federer, et ne réalisera pas l’exploit de remporter la 4 tournois du Grand Chelem sur une saison. En effet, ce dimanche, à l’US Open, le Serbe a chuté en 3 sets face à Daniil Medvedev. Un deuxième échec consécutif pour Djokovic après les Jeux Olympiques. Le numéro 1 mondial subit ainsi de plein fouet l’émergence de la nouvelle génération. D’ailleurs, suite à cette défaire face à Medvedev, Novak Djokovic s’est confié sur ces grands talents qui sont en train de s’imposer au plus haut niveau.

« La nouvelle génération est déjà là »