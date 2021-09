Tennis

Tennis : Thiem envoie un message fort à Djokovic avant la finale de l'US Open !

Publié le 12 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

En battant Daniil Medvedev en finale de l’US Open, Novak Djokovic pourrait encore plus rentrer dans l’histoire. Dominic Thiem a annoncé la couleur de cette finale, qui s’annonce légendaire.

Novak Djokovic marquera davantage l’histoire du tennis s’il réussit à battre Daniil Medvedev en finale de l’US Open. Le Serbe réaliserait le Grand Chelem doré, car il remporterait ainsi les 4 tournois majeurs du circuit sur la même saison. C’est pourquoi la rencontre de cette nuit fera beaucoup parler quoi qu’il arrive. Dominic Thiem a évoqué ce match qui s’annonce historique, surtout pour le numéro 1 mondial.

«Soit nous voyons un grand jeune joueur remporter son premier Chelem, soit nous voyons l’histoire absolue»