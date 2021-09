Tennis

Tennis : Cet énorme constat sur Novak Djokovic !

Publié le 11 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2021 à 13h36

Malgré la présence de Roger Federer et Rafael Nadal sur le circuit, Novak Djokovic continue d’impressionner tout son monde. Parmi les bluffés, Justine Hénin.

Toujours régulier depuis plusieurs années mais quelque peu contesté pour son attitude, Novak Djokovic n’en reste pas moins le meilleur joueur du circuit. Et à l’occasion de l’US Open 2021, il a la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire, performance plus jamais réalisée depuis plus de 50 ans. Justine Hénin, qui n’est pas forcément une fan du Serbe, s’incline quant aux résultats du Serbe sur la durée.

«Je ne l’apprécie pas pour tout mais je reconnais l’exploit qu’il est en train d’accomplir»