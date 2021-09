Tennis

Tennis : Alexander Zverev rend un grand hommage à Novak Djokovic !

Publié le 11 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic aux portes de la finale de l’US Open, Alexander Zverev s’est montré très élogieux envers le Serbe malgré sa défaite.

Novak Djokovic se rapproche de plus en plus d’un exploit plus jamais réalisé depuis plus de 50 ans : celui de remporter les 4 tournois du Grand Chelem lors de la même saison. Le Serbe s’est défait en demi-finale de l’US Open d’Alexander Zverev après un long rallye qui s’est achevé en 5 manches. L’allemand, après la rencontre, a tenu à rendre hommage au numéro 1 mondial. Il estime que Novak Djokovic est tout simplement imbattable.

«Si vous regardez les statistiques, si vous regardez le jeu, il est le plus grand de tous les temps»