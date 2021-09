Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce déjà la couleur avant sa finale à l’US Open !

Publié le 11 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

À une marche de réaliser le Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic sait qu’il est tout proche de marquer encore plus l’histoire du tennis.

Il touche au but. Tombeur d’Alexander Zverev en demi-finale de l’US Open en 5 manches, Novak Djokovic est à un seul match de l’exploit : celui de réaliser le Grand Chelem calendaire. Seul Daniil Medvedev peut donc empêcher que le numéro 1 mondial soit sacré à Flushing Meadows. Le Serbe sait quant à lui qu’il va certainement jouer le match le plus important de sa vie.

« Je vais considérer ce match comme mon dernier »