Tennis

Tennis : Medvedev est adoubé par son entraîneur !

Publié le 10 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 11h39

Auteur d'une excellente saison, Daniil Medvedev récolte les fruits de son investissement à l'US Open. Mais il reste encore deux marches à franchir.

Numéro 2 mondial, Daniil Medvedev réalise la meilleure saison de sa jeune carrière. Déjà finaliste de l’US Open en 2019, le Russe s’est cette fois issu jusqu’en finale à l’Open d’Australie puis il a dépassé pour la première fois de sa carrière le premier tour à Roland Garros, sur la terre battue, son talon d’Achille. Désormais demi-finaliste à l’US Open 2021, il rêve de remporter son premier Grand Chelem.

Medvedev devra être à fond pour l'emporter