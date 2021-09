Tennis

Tennis : Alcaraz plus fort que Nadal ? La réponse !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Pour son premier US Open, Carlos Alcaraz a étonné en atteignant les quarts de finale. De quoi permettre les comparaisons les plus incroyables.

Ils sont tous les deux précoces, amoureux de la terre battue et espagnols. Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont malgré leurs 17 ans de différence, beaucoup de points communs. Pour sa première saison au haut niveau, Alcaraz a impressionné du haut de ses 18 ans. Deux deuxième tours à Wimbledon et l’Open d’Australie, un 3e tour à Roland Garros et un quart de finale donc à l’US Open (perdu sur abandon face à Felix Auger-Aliassime). De quoi consolider une belle 21e place à la Race !

