Tennis

Tennis : Ce terrible aveu de Gilles Simon sur sa retraite...

Publié le 8 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'il s'apprête à disputer l'Open de Rennes, Gilles Simon (36 ans) s'est prononcé sur sa fin de carrière.

C'était une saison galère pour l'ancien numéro 6 mondial. Gilles Simon n’a pas participé à l’US Open pour des raisons médicales et a été bloqué pendant dix jours dans son hôtel. Après avoir subi les tournois ATP à huis clos, le tennisman français pourrait vivre l’une des dernières compétitions de sa carrière avec l’Open de Rennes. À cette occasion, Gilles Simon, qui a cumulé 3 victoires et 14 défaites cette année, est revenu sur une possible retraite.

« Je ne voulais pas arrêter sur une saison de merde et je fais une saison de merde »