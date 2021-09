Tennis

Tennis : Djokovic promet un grand avenir à son adversaire de l'US Open !

Publié le 7 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Opposé à Jenson Brooksby en 8ème de finale de l’US Open, Novak Djokovic a souffert dès l’entame avant de finalement s’imposer. Le Serbe a salué la belle prestation de son adversaire.

Son objectif se rapproche grandement. Il ne reste plus que 3 matchs à remporter pour que Novak Djokovic réussisse l’exploit de réaliser le Grand Chelem calendaire. En huitièmes de finale de l’US Open, le Serbe s’est défait du jeune américain Jenson Brooksby. Le numéro 1 mondial a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match et a concédé la première manche 6 jeux à 1. Ce qui a réveillé Novak Djokovic qui a ensuite déroulé pour s’imposer en 4 manches. À la sortie de son match, le Serbe a tenu à rendre un bel hommage à son adversaire.

« Il m'a impressionné sur le court »