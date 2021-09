Tennis

Tennis : Novak Djokovic analyse sa victoire en 8ème de finale !

Publié le 7 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur de Jenson Brooksby en 4 sets en 8ème de finale de l’US Open, Novak Djokovic a obtenu sa place pour les quarts. Une victoire acquise dans la douleur analysée par le Serbe.

Novak Djokovic a encore fait le métier. Opposé à Jenson Brooksby en 8ème de finale de l’US Open, le Serbe s’est fait balayer 1-6 dans le premier set. Un faux-pas qui a appelé une réaction. Dans la foulée, Djokovic a mis les choses au clair et a collé trois sets consécutifs à l’Américain afin d’obtenir son ticket pour les quarts de finale. Après la rencontre, le numéro 1 mondial a analysé sa victoire.

« Une fois que j’ai pris la mesure, je voulais l’épuiser et cela a marché »