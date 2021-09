Tennis

Tennis : Nicolas Mahut vole au secours de Tsitsipas !

Publié le 4 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Eliminé au 3e tour de l'US Open, Stefanos Tsitsipas est dans le viseur de plusieurs adversaires pour ses pauses toilettes incessantes. Toutefois, le Grec peut compter sur l'immense soutien de Nicolas Mahut.

Stefanos Tsitsipas réalisait un grand début de saison avec une demi-finale à l’Open d’Australie (après avoir sorti notamment Rafael Nadal) puis une finale à Roland-Garros, où il s’est incliné face à Novak Djokovic. Mais depuis cet échec, le Grec semble avoir bien du mal à reprendre le fil de sa carrière… une élimination au premier tour de Wimbledon avant cette humiliation sur dur à l’US Open face au 55e mondial le jeune Carlos Alcaraz.

«Il faut arrêter le Tsitsipas bashing»