Tennis

Tennis : Le conseil de Medvedev envoyé à Tsitsipas !

Publié le 4 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Encore sifflé avant son élimination de l’US Open, Stefanos Tsitsipas ne s’en sort plus avec sa polémique. Daniil Medvedev lui a glissé un conseil pour sortir la tête de l’eau.

Eliminé de l’US Open après sa défaite contre Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas va pouvoir passer à autre chose. L’occasion pour lui de se focaliser davantage sur le tennis que sur la polémique dont il fait l'objet pour son attitude. Depuis le match contre Alexander Zverev à Cincinnati, le Grec ne s’en sort plus et subit les sifflets du public américain. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Daniil Medvedev a donné un conseil à Stefanos Tsitsipas.

« Au moins, au prochain match, ne sors pas pendant huit minutes, et c’est ce qu’il a fait »