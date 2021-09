Tennis

Tennis : La réponse fracassante de Tsitsipas à ses détracteurs !

Publié le 4 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Eliminé de l’US Open dès le troisième tour, Stefanos Tsitsipas a profité de sa conférence de presse pour en rajouter une couche sur la polémique qui le concerne.

Trois petits tours et puis s’en va. Déjà en difficulté lors de ses deux premiers matchs, Stefanos Tsitsipas a été éliminé de l’US Open dans la nuit de vendredi à samedi. Face à un Carlo Alcaraz des très grands soirs, le Grec n’a pas pu confirmer sa très bonne saison. Une élimination qui intervient tôt mais qui va lui permettre de se focaliser sur le tennis, lui qui a été pris en plein cœur d’une polémique sur ses pauses à rallonge. Après la rencontre de ce samedi, Stefanos Tsitsipas s’est de nouveau exprimé sur le sujet. Et sans filtre.

« Je ne sais pas pourquoi tout le monde est soudainement contre moi alors même que d'autres joueurs ne respectent pas les règles »