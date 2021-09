Tennis

Tennis : Alexander Zverev en remet une couche sur l’affaire Tsitsipas !

Publié le 3 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que l’affaire Tsitsipas a pris encore plus d’ampleur après la rencontre entre le Grec et Andy Murray, Alexander Zverev s’est une fois de plus confié sur le sujet.

L’US Open a démarré, le public est revenu, mais la polémique ne s’essouffle pas. Depuis l’affrontement entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev au Masters 1000 de Cincinnati, le Grec est critiqué pour les pauses à rallonge qu’il s’accorde. Cette semaine, Andy Murray en a rajouté après leur rencontre. Interrogé une fois de plus sur le sujet en conférence de presse, Zverev s’est agacé mais a fini par répondre.

« Vous ne pouvez pas imaginer comment nous, les joueurs, nous trouvons cela »