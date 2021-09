Tennis

Tennis : Gilles Simon fustige les arbitres après la polémique Tsitsipas !

Publié le 2 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Après l’affaire Tsitsipas, Gilles Simon en avait gros sur le coeur et a invectivé les arbitres leur reprochant de plus servir à grand chose.

Nombreux sont les joueurs du circuit à donner leur avis sur la polémique qui enfle de jour en jour à propos de Stefanos Tsitsipas. C’est aujourd’hui Gilles Simon qui a partagé son ressenti. Et le joueur français semble d’accord avec Andy Murray qui reprochait au Grec de prendre un peu trop son temps lors de ses pauses toilettes. Le niçois estime que les arbitres n’ont plus suffisamment de prérogatives pour gérer le bon déroulement d’un match.

« Au moins, redonnons‐leur une certaine liberté en renonçant à la shot‐clock »