Tennis : Stefanos Tsitsipas s’explique après la polémique avec Andy Murray !

Publié le 2 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Critiqué pour prendre des pauses toilettes trop longues selon Andy Murray, Stefanos Tsitsipas lui a répondu et n’a pas mâché ses mots.

C’est une polémique qui alimente toutes les discussions mais dont les fans de tennis se seraient sûrement bien passés. Pris à partie par son adversaire lors du 1er tour de l’US Open Andy Murray, Stefanos Tsitsipas est sous le feu des projecteurs car le Grec prendrait trop de temps lors de ses pauses toilettes. Ce qui freinerait le rythme du match à son avantage, dès lors que numéro 3 mondial se retrouve en difficulté.

«Parfois, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. C'est tout»