Tennis

Tennis - Polémique : Tsitsipas répond sèchement à Andy Murray !

Publié le 31 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Pris à parti par Andy Murray après sa victoire au premier de tour de l’US Open, Stefanos Tsitsipas s’est défendu sur la polémique l’accusant de procéder à de très longues pauses.

La nuit dernière, Stefanos Tsitsipas a disposé difficilement d’Andy Murray en 5 manches lors du 1er tour de l’US Open. L’Écossais est ressorti très frustré du court en raison de l’attitude de son adversaire. Le Grec se serait accordé des pauses toilettes trop longues entre les sets selon l’ancien numéro 1 mondial. Andy Murray ne remet pas en cause sa défaite mais estime que ces arrêts qui durent affectent son état physique. Stefanos Tsitsipas a tenu à lui répondre, affirmant être dans son droit.

« Je n’ai jamais enfreint aucune règle, donc je ne vois pas pourquoi cela poserait problème de toute façon »