Tennis

Tennis : Nicolas Mahut prend position sur la polémique Tsitsipas !

Publié le 25 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Après avoir entendu comme tout le monde la polémique qui fait rage sur les pauses en plein match après la rencontre entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, Nicolas Mahut a donné son avis.

Lors d’un nouvel affrontement au sommet entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev finalement remporté par l’Allemand, une petite polémique est venue se glisser dans cette merveilleuse rencontre. Pendant le match, le Grec est parti changer ses vêtements une première fois, avant de demander une seconde autorisation. Requête rejetée par l’arbitre de la rencontre, ce qui a largement agacé Tsitsipas. De son côté, Zverev a accusé le finaliste de Roland Garros de partir avec… son téléphone : « Il a pris son sac avec son portable. C’était la même chose à Paris et ce sera la même chose à chaque fois qu’il jouera ». Interrogé sur le sujet, Nicolas Mahut a donné son avis sur cette polémique.

« Je suis complément favorable à ce qu’une règle soit instaurée sur une limitation de temps »