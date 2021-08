Tennis

Tennis : Cet évènement qui pourrait tout changer pour Djokovic !

Publié le 24 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Eliminé en demi-finale des Jeux Olympiques, Novak Djokovic arrive gonflé à bloc pour l'US Open.

Novak Djokovic réalise une saison 2021 incroyable. Le Serbe a remporté l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. En ligne de mire, l'US Open qu'il a déjà remporté à trois reprises, afin de devenir le premier joueur de l'ère professionnelle à réaliser le Grand Chelem depuis Rod Laver en 1969 ! Le Serbe devra cependant se remettre d'une défaite aux Jeux Olympiques où il a terminé en 4e position.

Djokovic, boosté par sa défaite aux JO ?