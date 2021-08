Tennis

Tennis : Le message fort de Paire sur l’après Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 21 août 2021 à 9h35 par T.M.

Sur la planète tennis, la fin de la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic semble approcher à grands pas. Un sujet sur lequel s’est prononcé Benoit Paire.

Cela fait maintenant de très longues années que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Toutefois, ce temps pourrait bien être révolu. En effet, la fin approche pour les 3 mythes, en témoignent les pépins physiques qui se multiplient, notamment pour le Suisse et l’Espagnol, qui viennent de mettre un terme à leur saison 2021. D’ici peu, on ne devrait donc plus voir Federer, Nadal et Djokovic sur les courts. Mais à quoi ressemblera alors le tennis ? La question a été posée à Benoit Paire.

« Moi ils vont me manquer »