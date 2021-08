Tennis

Tennis : Djokovic, Federer… Toni Nadal dit tout !

Publié le 19 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Pendant que le débat du GOAT fait rage, Toni Nadal s’est confié sur son état d’esprit lorsque Rafael Nadal, son neveu et ancien élève, affrontait Novak Djokovic et Roger Federer.

Alors qu’il n’est plus l’entraîneur de Rafael Nadal, son neveu, depuis 4 ans, Toni Nadal observe de loin le maître de Roland Garros continuer son hégémonie sur le tennis mondial. De son côté, Toni Nadal est devenu l’entraîneur de Félix Augier-Aliassime. Et même si les moments avec Rafael appartiennent au passé, Toni Nadal ne peut s’empêcher d’en parler avec émotion dès qu’il est interrogé sur le sujet. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l’entraîneur de 60 ans s’est confié sur l’époque où Rafael Nadal affrontait Novak Djokovic et Roger Federer sous ses ordres.

«Avec Djokovic, c’est plus difficile car on ne sait jamais exactement ce qu’il faut faire»