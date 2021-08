Tennis

Tennis : Andy Roddick rend hommage à Roger Federer !

Publié le 18 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré sa blessure, Roger Federer peut compter sur le soutien de nombreux joueurs en activités ou retraités. C’est le cas d'Andy Roddick.

Toujours blessé, Roger Federer a annoncé devoir se faire opérer une nouvelle fois de son genou droit. Une longue absence de plusieurs mois est donc prévue. Si la menace d’une retraite plane au dessus de la tête du Suisse, les joueurs se sont mobilisés pour lui exprimer leur soutien. Ses anciens adversaires du circuit s'en ont allé de leur mot aussi. À l’image d’Andy Roddick. Le colosse américain souhaite que Federer revienne au plus vite sur les courts. Et en a profité pour faire l’éloge du joueur aux 20 tournois du Grand Chelem.

« Ce qui est important, c'est qu'il obtienne les adieux qu'il veut »