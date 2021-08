Tennis

Tennis : Dominic Thiem prend une terrible décision !

Publié le 18 août 2021 à 17h35 par La rédaction

A l’arrêt depuis plusieurs semaines, Dominic Thiem a décidé de mettre un terme à sa saison et donc de renoncer à remettre son titre à l’US Open en jeu.

Absent des cours depuis deux mois en raison d’une blessure au poignet, Dominic Thiem avait la ferme intention de retrouver la compétition lors de l’US Open, tournoi dont il est le tenant du titre. Mais l’Autrichien qui a fait 6 semaines de rééducation et avait redémarré les séances d’entrainement est contraint de déclarer forfait pour le tournoi du Grand Chelem américain. Il met également un terme à sa saison comme il l’a annoncé dans un communiqué.

«J'ai encore une longue carrière devant moi, je reviendrai quand je me sentirai à nouveau prêt pour la compétition»