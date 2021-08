Tennis

Tennis : Dominic Thiem se prononce sur son grand retour !

Publié le 16 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Dominic Thiem est à l’arrêt depuis juin pour une blessure au poignet. Mais il semble de nouveau retrouver des sensations.

Il n’est plus apparu sur les courts depuis presque 2 mois mais Dominic Thiem ne devrait pas tarder à retaper dans la balle. L’Autrichien sort d’une année compliquée marquée notamment par son élimination précoce à Roland-Garros, battu par Pablo Andujar au 1er tour. Il a donc tout intérêt à revenir rapidement et obtenir des résultats probants, sous peine de voir les premières places du classement ATP lui échapper. Mais le vainqueur de l’US Open en 2020 est sur la voie du retour et compte bien de nouveau performer.

« Physiquement je suis en pleine forme »