Tennis : L’entraîneur de Dominic Thiem fait un point avant l’US Open !

Publié le 4 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Au plus mal en 2021, Dominic Thiem a entamé une course contre la montre afin de défendre son titre à l’US Open. Alex Strober, son entraîneur, a clarifié la situation physique de son joueur.

Grand espoir du tennis autrichien, Dominic Thiem s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du circuit ATP. Deux finales consécutives à Roland-Garros, une victoire à l’US Open, Thiem devenait l’un des joueurs à battre. Mais depuis le début de l’année 2021, rien ne va plus pour le numéro 4 mondial. Un tennis moins performant, mais surtout des blessures qui n’en finissent plus. L’Autrichien a dû faire une croix sur Wimbledon et les JO, mais il espère être présent à l’US Open afin de conserver son titre.

« Il ne faut pas s’attendre à des miracles si rapidement »