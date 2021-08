Tennis - JO

Tennis - JO : L'aveu de Khachanov sur sa défaite en finale face à Zverev !

Publié le 3 août 2021 à 18h35 par La rédaction

A 25 ans, Karen Khachanov vient d'atteindre sa première grande finale aux Jeux Olympiques. Il revient sur sa défaite, entre frustration et satisfaction.

Karen Khachanov vient de se faire une place un peu plus importante dans le tennis mondial. Le Russe n'avait dans son escarcelle qu'une victoire au Masters de Paris en 2018 et deux quarts de finale de Grand Chelem. Sa finale, perdue face à Alexander Zverev (6-1 6-3), lui garantit une meilleure exposition. Le 25e joueur mondial s'est offert un beau parcours en éliminant notamment Diego Schwartzmann (6-1 2-6 6-1) ou Pablo Carreno Busta (6-3 6-3).

Khachanov entre souffrance et fierté