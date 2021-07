Tennis

Tennis - JO : La joie de Khachanov après sa qualification en finale à Tokyo !

Publié le 30 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur de Pablo Carreno Busta ce vendredi (6-3, 6-3), Karen Khachanov s’est qualifié pour la première finale olympique de sa carrière. Le tennisman russe est la surprise du tournoi à Tokyo et affrontera Alexander Zverev pour remporter l’or. Le Russe s’est exprimé après son magnifique succès.

Karen Khachanov est en finale des JO à Tokyo et pourra remporter sa première médaille d’or contre Alexander Zverev. Le Russe a battu ce vendredi Pablo Carreno Busta (6-3, 6-3) en demi-finale du tournoi olympique et s’affirme comme la révélation de la compétition. S’il y a encore un titre à aller chercher, Karen Khachanov aura d’ores et déjà réussi ses JO. Le tennisman russe s’est exprimé en sortie de rencontre sur les raisons de son incroyable parcours.

« Je pense que tout est une question d’état d’esprit »