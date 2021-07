Tennis

Tennis : Zverev s'enflamme pour les JO de Tokyo !

Publié le 26 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Alexander Zverev participe actuellement aux Jeux olympiques, l'Allemand ne cache pas sa joie d'être à Tokyo.

Alexander Zverev fait partie des belles promesses du tennis mondial. Avec une finale de Grand Chelem, 4 Masters 1000, 1 Masters et 15 titres sur le circuit, l'Allemand, actuel 5e joueur mondial, arrive aux Jeux Olympiques avec une solide ambition : ramener une médaille olympique à son pays. Ce qui n'a plus été réalisé depuis Tommy Haas en 2000.

Zverev heureux de disputer les Jeux