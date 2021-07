Tennis

Tennis : Novak Djokovic se confie sur l’atmosphère des Jeux olympiques !

Publié le 26 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur facilement de Jan-Lennard Struff ce lundi à Tokyo, Novak Djokovic s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi olympique. Avant de rencontrer l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, le Serbe s’est exprimé sur l’atmosphère spéciale des JO qui règne.

Novak Djokovic s’est sorti plutôt facilement du piège Jan-Lennard Struff (6-4, 6-3) ce lundi, et file en huitième de finale à Tokyo. Le Serbe rencontrera l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et espère continuer sur sa bonne lancée au Japon. Novak Djokovic semble réellement intouchable aux JO cet été, et reste toujours le grand favori malgré la présence de jeunes joueurs qui auront envie de détrôner le numéro un mondial. Le tennisman serbe s’est exprimé sur l’expérience spéciale qu’il vit à Tokyo en tant qu’athlète olympique.

« C’est une expérience unique d’être avec les meilleurs athlètes du monde »