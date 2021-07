Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Novak Djokovic sur les JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Novak Djokovic a réussi son entrée en lice à Tokyo en battant facilement le Bolivien Hugo Dellien (6-2, 6-2). Cependant, le Serbe ne s’est pas montré satisfait après la rencontre, en particulier à cause des conditions de jeu étouffantes au Japon.

Après avoir battu facilement Hugo Dellien ce samedi à Tokyo, Novak Djokovic a parfaitement lancé son tournoi olympique et accède au deuxième tour. Grand favori pour remporter sa première médaille d’or, le Serbe est toutefois méfiant vis-à-vis de ses adversaires. À la suite de sa victoire, Novak Djokovic s’est exprimé sur sa prestation mais aussi sur les conditions de jeu étouffantes au Japon. Le numéro un mondial a même poussé un coup de gueule contre les organisateurs.

« Ce sont les conditions les plus difficiles dans lesquelles je n’ai jamais joué »