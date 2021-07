Tennis

Tennis : La sortie forte de Gaël Monfils sur les Jeux Olympiques !

Publié le 23 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il va disputer pour la 3ème fois les Jeux Olympiques, Gaël Monfils est revenu sur l’importance de cet événement à ses yeux.

Au cœur d’une nouvelle saison en demi-teinte, Gaël Monfils s’apprête à disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Français est loin d’être au top de sa carrière, mais il ne compte pas se déplacer au Japon pour faire de la figuration, malgré un premier tour difficile contre Ilya Ivashka. A 34 ans, Gaël Monfils jouera pour la 3ème fois les Jeux Olympiques. Et ce sera peut-être la dernière…

« C’est un partage de culture, on apprend beaucoup »