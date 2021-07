Tennis

Tennis : Le premier adversaire de Djokovic aux JO vit un rêve !

Publié le 22 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Premier adversaire de Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Tokyo, Hugo Dellien s’est réjoui du prestige de l'affiche avant d’affronter le numéro 1 mondial.

A deux jours de son entrée en lice aux Jeux Olympiques, Novak Djokovic commence à sentir la pression qui l’entoure autour de son objectif suprême : rafler la médaille d’or. Jamais Djokovic n’a gagné les JO, et dans une saison où rien ne lui résiste, il fait plus que jamais figure de favori. Surtout avec les absences de Rafael Nadal et Roger Federer… Au premier tour, le Serbe affrontera le Bolivien Hugo Dellien. Et ce dernier semble plus heureux que jamais à l’idée d’affronter le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle.

« Pour moi c’est le plus beau rêve de ma vie »