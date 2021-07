Tennis

Tennis : La grande méfiance de Novak Djokovic avant les JO !

Publié le 21 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Le tournoi olympique de tennis devrait débuter samedi prochain. Alors que l'absence de nombreux cadors sera à déplorer, Novak Djokovic sera lui bien de la partie. Pour autant, le Serbe reste méfiant.

Rien n'est encore joué pour Novak Djokovic. Mardi, le Serbe s'est envolé depuis l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade pour se rendre à Tokyo afin de disputer les Jeux olympiques. L'objectif pour le numéro 1 mondial sera de décrocher la médaille d'or et de remporter les JO, seul titre majeur qui manque à son énorme palmarès. Il ne manquerait alors plus qu'un sacre à l'US Open au mois de septembre pour que Novak Djokovic réalise le Grand Chelem doré. En tournoi olympique, Djokovic reste sur deux défaites consécutives face à Juan Martín del Potro à Londres en 2012 et dès le premier tour à Rio en 2016. À Tokyo, le Djoker ne devrait pas croiser la route de l'Argentin, forfait, tout comme Roger Federer et Rafael Nadal. Malgré ces absences de taille, Novak Djokovic tient tout de même à rester prudent.

« Il y aura quand même du beau monde aux JO »