Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Novak Djokovic pour les JO !

Publié le 20 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Après sa victoire récente à Wimbledon, Novak Djokovic va débarquer à Tokyo pour remporter les premiers JO de sa carrière. Le Serbe s’est exprimé sur son impatience de défendre les couleurs de son pays, mais ne semble pas ravi de jouer à huit clos.

Novak Djokovic sera bien présent aux JO de Tokyo dans quelques jours pour remporter la première médaille d’or de sa carrière. Après avoir triomphé à Wimbledon récemment, le tennisman serbe ne devait pas s’arrêter en si bon chemin et fera figure de grand favori au Japon en raison des absences de Rafael Nadal et Roger Federer notamment. En pleine préparation au Monténégro, Novak Djokovic aura à cœur de défendre les couleurs de la Serbie à Tokyo. Le numéro un mondial s’est exprimé sur le fait de devoir jouer le tournoi sans public, et ne semble pas ravi comme la plupart des joueurs.

« Je ne suis pas du tout ravi du fait de jouer sans public »