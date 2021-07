Tennis

Tennis : US Open, Nadal... Novak Djokovic reçoit un gros avertissement !

19 juillet 2021

Si Novak Djokovic apparaît comme un immense favori pour l'US Open fin août, d'autres prétendants ne manqueront pas de lui barrer la route. A commencer par Rafael Nadal...

A 33 ans, Novak Djokovic se trouve face au plus grand challenge de l'histoire du tennis : réussir le Grand Chelem calendaire, ce qui n'a plus été réalisé en catégorie masculine depuis Rod Laver en 1969 ! Pour réaliser cette performance, le Serbe devra toutefois gagner l'US Open, un tournoi qu'il n'a plus remporté depuis 2018. Avec ce succès, le Serbe pourrait également décrocher un 21e Grand Chelem et ainsi dépasser Rafael Nadal et Roger Federer. Le défi est donc immense pour le Serbe, d'autant que l'Espagnol sera bien décidé à lui barrer la route.

« Nadal va essayer d’arrêter Djokovic »