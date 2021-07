Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... L'énorme sortie de Boris Becker !

Publié le 17 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

La course au titre de meilleur joueur de l'histoire est relancée avec la 20e couronne de Novak Djokovic, la semaine passée. Désormais à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe peut être considéré comme l'égal des plus grands. Voire comme le plus grand selon Boris Becker.

Avec 6 tournois du Grand Chelem à son actif, Boris Becker sait de quoi il parle quand il donne son avis sur le tennis. L'ancien joueur allemand connaît d'ailleurs bien Novak Djokovic pour l'avoir entraîné entre 2014 et 2016. Le Serbe vient d'obtenir à Wimbledon son 20e titre en Grand Chelem, une performance record qui lui permet d'égaler Rafael Nadal et Roger Federer. Mais pour Becker, Djokovic a déjà dépassé ses deux prédécesseurs.

Désormais Nadal et Federer vont devoir courir après Djokovic