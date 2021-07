Tennis

Tennis : Wimbledon, US Open... Le message fort du clan Nadal sur Djokovic !

Publié le 12 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Vainqueur de son 20e Grand Chelem ce dimanche à Wimbledon, Novak Djokovic a égalé le record codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Peut-il les dépasser dès l'US Open ? Toni Nadal apporte un élément de réponse.

En remportant la finale de Wimbledon face à Mattéo Berrettini ce dimanche, Novak Djokovic n'a pas seulement conquis une 6e couronne londonienne. Le Serbe a également rejoint Roger Federer et Rafael Nadal, co-recordmen du nombre de titres en Grand Chelem. Le numéro 1 mondial se trouve désormais face à un double challenge, fin août pour l'US Open. Djokovic pourrait réaliser le Grand Chelem pour la première fois depuis Rod Laver (en 1969) mais aussi obtenir le record de titres en Majeurs.

Pour Toni Nadal, Djokovic peut le faire