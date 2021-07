Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Le très bel hommage de Djokovic après son sacre à Wimbledon !

Publié le 11 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur de son vingtième tournoi du Grand Chelem ce dimanche à Wimbledon, Novak Djokovic rentre dans l’histoire du tennis. Après être venu à bout de l’Italien Matteo Berrettini en 4 sets, le Serbe s’est exprimé sur son sacre et l’importance de Roger Federer et Rafael Nadal dans sa carrière.

C’est fait, Novak Djokovic a égalé ce dimanche à Wimbledon Roger Federer et Rafael Nadal en remportant son vingtième tournoi du Grand Chelem. Le Serbe est venu à bout de Matteo Berrettini à Londres et rentre dans l’histoire du tennis. Novak Djokovic ne compte pas s’arrêter là puisqu’il sera bien présent aux JO de Tokyo et à l’US Open. En attendant, le numéro un mondial s’est exprimé après son sacre et a évoqué l’importance de Roger Federer et Rafael Nadal dans sa carrière de tennisman.

« Ils sont la raison pour laquelle je suis là »