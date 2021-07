Tennis

Tennis : Les confidences de Novak Djokovic sur sa mauvaise image !

Publié le 8 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Présent à Wimbledon pour les demi-finales, Novak Djokovic peut rentrer encore plus dans la légende du tennis s’il remporte le Grand Chelem londonien. Cependant, l’image du Serbe reste toujours contrastée auprès des fans, le numéro un mondial s’est exprimé à ce sujet.

Novak Djokovic affrontera vendredi le Canadien Denis Shapovalov pour sa demi-finale à Wimbledon. Le tennisman serbepourrait dès dimanche rentrer dans l’histoire du tennis, en remportant son vingtième tournoi du Grand Chelem. Novak Djokovic égalerait alors ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal dans l’optique de les dépasser à l’US Open. Un objectif de taille donc pour le numéro un mondial qui malgré ses exploits retentissants, conserve toujours une mauvaise image auprès de certains fans. Après son quart de finale mercredi à Londres, Novak Djokovic s’est exprimé sur le sujet.

« Je ne me considère pas comme un mauvais garçon »