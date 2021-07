Tennis

Tennis : Djokovic affiche des ambitions XXL pour la suite de la saison !

Publié le 5 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de Cristian Garin à Wimbledon ce lundi, Novak Djokovic reste en course pour remporter les quatre titres du Grand Chelem cette saison.

Vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, Novak Djokovic reste invaincu en Grand Chelem cette saison. Opposé au Chilien Cristian Garin ce lundi, le numéro un mondial a facilement franchi cet obstacle (6/2 6/4 6/2) et s’est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Ce mercredi, le Serbe affrontera Marton Fucsovics avec l’espoir de rallier les demi-finales du tournoi londonien. En conférence de presse, Djokovic est revenu sur sa victoire et a évoqué ses objectifs pour la suite de la saison, notamment celui de remporter les quatre titres du Grand-Chelem en une saison. Un exploit réalisé seulement par Donald Budge (1938) et Rod Laver (1962 et 1969).

« Je veux essayer de gagner tous les tournois du Grand Chelem »