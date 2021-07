Tennis

Tennis : L'énorme constat de Djokovic après sa victoire à Wimbledon !

Publié le 3 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Victorieux de Denis Kudla au 3ème tour de Wimbledon ce vendredi (6-4, 6-3, 7-6), Novak Djokovic a révélé que le score n'a pas du tout reflété la physionomie de la rencontre. Le Serbe n'est pas satisfait de sa prestation malgré son succès et il l'a bien fait savoir.

Ce vendredi, Novak Djokovic s’est imposé face à Denis Kudla (6-4, 6-3, 7-6). Le Serbe accède donc aux huitièmes de finale de Wimbledon où il sera opposé à Cristian Garin ce lundi. Néanmoins, si le score de la rencontre face à l’Américain semble être largement en faveur du numéro 1 mondial, la partie a été plus serrée qu’il n’y paraît. Denis Kudla a tenu tête un bon moment à Novak Djokovic avant de finalement lâcher. Et malgré sa victoire, Djoker a montré quelques signes d’insatisfaction.

« Il est vrai que je ne suis pas satisfait de la façon dont j’ai joué »