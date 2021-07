Tennis

Tennis : Le message fort de Djokovic après sa victoire au 3ème tour de Wimbledon !

Publié le 2 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur facile de l’Américain Denis Kudla (6-4, 6-3, 7-6) pour son troisième tour à Wimbledon, Novak Djokovic arrive en confiance pour son huitième de finale à Londres. Après sa victoire, le Serbe s’est confié sur les raisons de son succès au plus haut niveau.

Novak Djokovic n’a fait qu’une bouchée de l’Américain Denis Kudla ce vendredi pour son troisième tour à Wimbledon. Vainqueur en 3 sets (6-4, 6-3, 7-6), le Serbe monte en puissance à Londres et arrive en totale confiance pour son huitième de finale. En course pour remporter son vingtième tournoi du Grand Chelem à 34 ans, le numéro un mondial est un exemple de réussite et de longévité. Après sa rencontre, Novak Djokovic s’est exprimé sur les raisons de son succès au plus haut niveau.

« Ne pas renoncer devrait être la marque de tous les athlètes de haut‐niveau »