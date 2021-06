Tennis

Tennis : Novak Djokovic fait une annonce sur son avenir !

Publié le 30 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Qualifié pour le 3ème tour de Wimbledon, Novak Djokovic est en lice pour rafler son 20ème titre du Grand Chelem. Interrogé sur l’impact de son âge, le Serbe a mis en avant son rythme de vie pour justifier ses performances.

Quelques semaines seulement après son sacre historique à Roland Garros, Novak Djokovic est déjà de retour pour Wimbledon. Qualifié pour le troisième tour, le Serbe a tout de même laissé passer un set lors de son premier match contre Jack Draper. Mais à 34 ans, Djokovic dispute ce tournoi avec une fois de plus l’étiquette de favori. Et le quintuple vainqueur de l’épreuve compte bien garder son titre.

«Je n'ai pas à l'esprit le nombre d'années pendant lesquelles je vais encore jouer»