Tennis : La grosse déclaration de Daniil Medvedev sur la place de numéro 1 mondial !

Publié le 30 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, Daniil Medvedev a beaucoup à gagner sur ce tournoi puisqu’il a l’occasion de devenir numéro 1 mondial. Un enjeu qui ne l’obnubile pas plus que cela.

Dans une année où Daniil Medvedev a disputé une finale et un quart de finale sur les deux tournois du Grand Chelem qui ont eu lieu, le Russe débarque à Wimbledon en totale confiance. Et on l’a vu au premier tour. Malgré un petit set concédé, Medvedev s’est imposé contre Jan-Lennard Struff. Mais en plus de l’enjeu classique d’un Wimbledon, ce tournoi sur gazon pourrait rapporter beaucoup plus à Daniil Medvedev : la place de numéro 1 mondial. En cas de nouvelle qualification en finale ou d’une victoire, le tennisman de 25 ans pourrait récupérer la couronne de numéro 1 qui appartient à Novak Djokovic.

«Être n°1 sans gagner en Grand Chelem est plus une exception qu’autre chose»