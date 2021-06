Tennis

Tennis : La grosse déclaration de Medvedev sur Federer !

Publié le 24 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Nouvelle grosse tête du tennis mondial, Daniil Medvedev s’apprête à disputer son 4ème Wimbledon. Et il se méfie d’un joueur en particulier : Roger Federer.

A quelques jours du début de Wimbledon, certains favoris commencent à se dégager. Et depuis un petit moment, Daniil Medvedev en fait partie. Le numéro 2 mondial commence à se faire sa place parmi les Djokovic, Nadal, Federer et les autres, et à s’inviter plus que régulièrement dans le dernier carré des grands chelems. Il ne lui manque que le titre… Mais malgré son statut grandissant, le tennisman de 25 ans reste modeste et se méfie d’un joueur en particulier.

« Je dirais que Roger est l’adversaire le plus difficile pour moi »